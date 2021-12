Coronavirus | oggi nel Lazio 2 121 nuovi casi e 10 decessi Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%

(Di venerdì 17 dicembre 2021) ‘nelsu un totale di 51.811, si registrano 2.121, sono 10 i, 828 i ricoverati, 111 le terapie intensive e 929 i guariti. Iltraè al 4%. Ia Roma città sono a quota 1.157.a rischio moderato con tassi di occupazione della rete ospedaliere ancora sotto soglia. Bisogna mantenere alta l’attenzione. Da lunedì al via le somministrazioni degli anticorpi monoclonali nei covid hotel. Ieri effettuati quasi 62mila vaccinazioni, il 30% in più del target commissariale e record delle prime dosi, sono state 4.500 le somministrazioni’. Queste le parole dell’assessore regionale D’Amato....

... oltre le 5,5 milioni di dosi già destinate alle Regioni, dain avanti il 17, il 22 e il 29 ne ... contrastiamola con le terze dosi" Tra i temi toccati dal commissario per l'emergenza, ......del Sacro Cuore e consigliere scientifico del ministro della Salute per la pandemia da, ...sono ancora miliardi i cittadini che non ce l'hanno. Significa garantire a tutti un livello ...Due giorni dopo i casi di positività a Brescia e il focoloaio in casa Pisa, anche a la Spal deve fare conti con il coronavirus. Il comunicato "S.P.A.L. comunica che a seguito di controlli effettuati n ...Sei nuovi decessi e 573 nuovi contagi, ieri erano 691, nelle ultime 24 ore in Calabria. Scende al 6,85%, con 8.363 tamponi, il tasso di positività che era schizzato al 9,88. Ancora quattro ricoveri in ...