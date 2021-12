Coronavirus Italia | oggi si sfiora quota 29mila casi | è record da novembre 2020

Advertising

I dati sono stati comunicati dalla protezione civile Sono 28.632 i test positivi alregistrati innelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 26.109. Venerdì scorso erano stati 20.497, dunque l'aumento è del +39,7% rispetto a 7 giorni fa. È da oltre un anno, da fine ...Sono 28.632 i nuovi contagi dainoggi, venerdì 17 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre ...ROMA (ITALPRESS) – Nuovo record dei casi di contagio da Covid-19 in Italia per quanto riguarda la cosiddetta quarta ondata. Dalla lettura dei dati del ministero della Salute, si evince che i nuovi ...Su indicazione della Polizia di Stato, a partire dalle 18 di oggi, venerdì 17 dicembre, e fino a nuove direttive, Autostrada del Brennero ridurrà ad una le corsie della carreggiata sud in prossimità d ...