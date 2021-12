Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 dicembre: 28.632 nuovi casi e 120 morti (Di venerdì 17 dicembre 2021) I dati di venerdì 17 dicembre. Il numero dei nuovi contagi è il più alto del 2021: superato il «picco» del 12 marzo. Il tasso di positività è 4,3% con 669.160 tamponi. Ricoveri: +182. Terapie intensive: +6 Leggi su corriere (Di venerdì 17 dicembre 2021) I dati di venerdì 17. Il numero deicontagi è il più alto del 2021: superato il «picco» del 12 marzo. Il tasso di positività è 4,3% con 669.160 tamponi. Ricoveri: +182. Terapie intensive: +6

