Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 dicembre: 28.632 nuovi casi, i morti sono 120 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 28.632 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 26.109. Diminuiscono i tamponi effettuati: 669.160, contro i 718.281 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,3% (ieri era 3,6%). sono 120 i morti (compreso qualche riconteggio), 6 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 17 dicembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.590, poi il Veneto con 5.577. I pazienti ricoverati in ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelle ultime 24 orestati 28.632 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 26.109. Diminuiscono i tamponi effettuati: 669.160, contro i 718.281 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,3% (ieri era 3,6%).120 i(compreso qualche riconteggio), 6 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 17(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.590, poi il Veneto con 5.577. I pazienti ricoverati in ...

Advertising

TgrRaiVeneto : L'analisi periodica dei dati forniti dalla Fondazione Gimbe fotografa il Nordest come l'area a maggior diffusione d… - GiovaQuez : RT @tonini_stef: ?? 55 Casi #Omicron in Italia caricate su I-Co-Gen al 17/12 fonte: - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 28.632 nuovi casi e 120 decessi, in totale sono 135.421 morti nel Paese: Sale a 5.329.133 mo… - marcoluci1 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 dicembre: 28.632 nuovi casi e 120 morti @corriere - EdouardDugas : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 dicembre: 28.632 nuovi casi e 120 morti -