Coronavirus, dati: 28.632 nuovi casi e 120 morti (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Italia corre verso quota 30mila contagi al giorno: oggi sono 28.632 i nuovi casi di positività al Coronavirus comunicati dal ministero della Salute. E ci sono altri 120 morti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Italia corre verso quota 30mila contagi al giorno: oggi sono 28.632 idi positività alcomunicati dal ministero della Salute. E ci sono altri 120. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

TgrRaiVeneto : L'analisi periodica dei dati forniti dalla Fondazione Gimbe fotografa il Nordest come l'area a maggior diffusione d… - Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su casi, ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. I dati sulla dose aggiuntiva iniziano… - andreastoolbox : Coronavirus, 28.632 nuovi casi con 669.160 tamponi e 120 morti. Indice di positività al 4,3% - Rai News - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 17 dicembre - franser_real : #Coronavirus: i dati aggiornati al 17 dicembre -