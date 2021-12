Coronavirus, cosa cambia in Puglia dopo un anno col vaccino Il confronto sui dati (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di Francesco Santoro: I vaccini rappresentano un’efficacissima arma contro il Covid-19. A sentenziarlo sono i dati diffusi a fine giornata dalla Regione Puglia. Confrontando i numeri del 17 dicembre 2020 quando la vaccinazione non era ancora iniziata -le prime iniezioni in Italia risalgono alla fine dello scorso anno-, la situazione è notevolmente migliorata grazie all’ampia disponibilità dei sieri anti-Coronavirus e all’adesione in massa dei pugliesi alla campagna di protezione dalla malattia (stando all’amministrazione regionale, l’88,09 per cento della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose). I numeri non mentono: 365 giorni fa il tasso di positività in rapporto ai 10.728 tamponi eseguiti era del 10 per cento; 179 persone si trovavano in terapia intensiva e ben 1.474 pazienti Covid erano ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di Francesco Santoro: I vaccini rappresentano un’efficacissima arma contro il Covid-19. A sentenziarlo sono idiffusi a fine giornata dalla Regione. Confrontando i numeri del 17 dicembre 2020 quando la vaccinazione non era ancora iniziata -le prime iniezioni in Italia risalgono alla fine dello scorso-, la situazione è notevolmente migliorata grazie all’ampia disponibilità dei sieri anti-e all’adesione in massa dei pugliesi alla campagna di protezione dalla malattia (stando all’amministrazione regionale, l’88,09 per cento della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose). I numeri non mentono: 365 giorni fa il tasso di positività in rapporto ai 10.728 tamponi eseguiti era del 10 per cento; 179 persone si trovavano in terapia intensiva e ben 1.474 pazienti Covid erano ...

