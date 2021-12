Coronavirus | allarme nel Lazio L’assessore alla Sanità | «Probabile Capodanno in zona gialla»

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ci sono almeno un migliaio di positivi che non rispettano la quarantena a Roma. Il calcolo è deldella RegioneAlessio D’Amato, che ne parla oggi con il Messaggero: «Un migliaio di persone entrata in contatto con positivi non si è messa in autoisolamento preventivo e non ha avvertito le Asl». E quindi ha continuato a girare per la città come se nulla fosse. D’Amato parla di un migliaio di casi già scoperti per la denuncia delle aziende sanitarie. Che segnalano la mancata collaborazione di alcuni cittadini anche nei confronti dell’attività di contact tracing. Secondo, questi comportamenti fanno rischiare laginel: «A Natale la regione non rischia il passaggio in giallo – ha dichiarato al Giornale ...