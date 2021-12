Coronavirus | 28 632 casi e 120 morti Sale il tasso di positività a 4 | 3%

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il bollettino del 17 dicembre 2021 Sono 120 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 123). Il totale delle vittime legate al Covid-19così a 135.421. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +28.632 positivi. Sono 5.336.795 itotali da inizio pandemia, mentre 331.968 è il numero degli attualmente positivi. La situazione negli ospedali Sono 7.520 i ricoverati con sintomi negli ospedali del Paese. In 923 occupano un posto nei reparti di terapia intensiva; di questi, 70 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 323.525 seguono un regime di isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 4.869.406. Tamponi ediI dati sulla ...