Coppa Italia | il calendario degli ottavi di finale

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ stato diramato ildidi, che si giocheranno in gara secca a partire da mercoledì 12 gennaio 2022. Otto sfide che si concluderanno il 20 gennaio con il match tra Roma e Lecce. Toccherà invece all’Atalanta l’esordio, in casa con il Venezia. In questo turno entrano infatti in L'articolo