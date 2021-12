Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Comunicati date, orari e programmazioni televisive degli ottavi di finale di Coppa Italia: eccoli nel dettaglio E’ stato comunicato quest’oggi il calendario delle partite degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si parte con Atalanta-Venezia il 12 gennaio, per chiudere con Roma-Lecce otto giorni dopo. Mercoledì 12 gennaio 202214.30 Atalanta-Venezia Italia 117.30 Napoli-Fiorentina Italia 1 Giovedì 13 gennaio 202221.00 Milan-Genoa Canale 5 Martedì 18 gennaio 202217.30 Lazio-Udinese Italia 121.00 Juventus-Sampdoria Canale 5 Mercoledì 19 gennaio 202217.30 Sassuolo-Cagliari Italia 121.00 Inter-Empoli Canale 5 Giovedì 20 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Comunicati date, orari e programmazioni televisivedidi: eccoli nel dettaglio E’ stato comunicato quest’oggi ildelle partitedidi. Si parte con Atalanta-Venezia il 12 gennaio, per chiudere con Roma-Lecce otto giorni dopo. Mercoledì 12 gennaio 202214.30 Atalanta-Venezia117.30 Napoli-Fiorentina1 Giovedì 13 gennaio 202221.00 Milan-Genoa Canale 5 Martedì 18 gennaio 202217.30 Lazio-Udinese121.00 Juventus-Sampdoria Canale 5 Mercoledì 19 gennaio 202217.30 Sassuolo-Cagliari121.00 Inter-Empoli Canale 5 Giovedì 20 ...

