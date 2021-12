Coppa Italia femminile, Verona-Milan 0-3: cronaca e tabellino | News (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Milan femminile ha superato 3-0 l'Hellas Verona in Coppa Italia: il sito ufficiale ha pubblicato la cronaca e il tabellino del match Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilha superato 3-0 l'Hellasin: il sito ufficiale ha pubblicato lae ildel match

Advertising

acmilan : ??? SAVE THE JANUARY DATES ????? #SerieATIM Matchdays 20 to 23 ? #CoppaItalia Round of 16 Date e orari dalla 20°… - juventusfc : Date e orari delle prime quattro giornate di ritorno di @SerieA ?? E a gennaio comincia anche la nostra Coppa Italia ?????? - OfficialASRoma : ?? Niente Roma-Spezia. Agli ottavi di finale di Coppa Italia affronteremo il Lecce. #ASRoma - AmiczekA : RT @acmilan: ??? SAVE THE JANUARY DATES ????? #SerieATIM Matchdays 20 to 23 ? #CoppaItalia Round of 16 Date e orari dalla 20° alla 23° gi… - Paolo78475202 : @Antomore62 @Wazza_CN 16 squadre. 2 retrocessioni. 7 nelle coppe. Coppa Italia tabellone tennistico con le 16 che… -