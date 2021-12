Coppa Italia, definito il quadro degli ottavi di finale (Di venerdì 17 dicembre 2021) La vittoria della Samp sul Torino (2-1, in gol Quagliarella e Verre) ha chiuso i sedicesimi di finale di Coppa Italia, definendo in tutto per tutto gli accoppiamenti previsti per gli ottavi. 1?6? squadre un solo obiettivo: conquistare la #CoppaItaliaFrecciarossa #WeAreCalcio pic.twitter.com/OL7ge93pIK — Lega Serie A (@SerieA) December 17, 2021 Dalla parte sinistra del tabellone Juventus, Sassuolo, Sampdoria, Cagliari, Fiorentina, Napoli, Venezia ed Atalanta. A destra, invece, Milan, Genoa, Lazio, Udinese, Lecce, Roma, Empoli ed Inter. Gli ottavi si giocano a gennaio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) La vittoria della Samp sul Torino (2-1, in gol Quagliarella e Verre) ha chiuso i sedicesimi didi, definendo in tutto per tutto gli accoppiamenti previsti per gli. 1?6? squadre un solo obiettivo: conquistare la #Frecciarossa #WeAreCalcio pic.twitter.com/OL7ge93pIK — Lega Serie A (@SerieA) December 17, 2021 Dalla parte sinistra del tabellone Juventus, Sassuolo, Sampdoria, Cagliari, Fiorentina, Napoli, Venezia ed Atalanta. A destra, invece, Milan, Genoa, Lazio, Udinese, Lecce, Roma, Empoli ed Inter. Glisi giocano a gennaio. L'articolo ilNapolista.

