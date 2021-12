Coppa Davis 2022: Slovacchia-Italia si giocherà a Bratislava, che fu sede della finale 2005 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sarà Bratislava a ospitare l’incontro preliminare di Coppa Davis 2022 tra Slovacchia e Italia. La capitale del Paese, dunque, vedrà in scena il ritorno della squadra Italiana, arrivata ai quarti di finale nelle ultime Finals. La sede è la stessa del match che ha visto gli slovacchi battere il Cile nei playoff promozione. Si giocherà alla NTC Arena, attualmente nota come AXA Arena NTC, sul veloce indoor: si tratta di un impianto di 4.000 posti noto al mondo del tennis perché ospitò la finale di Davis nel 2005. La Slovacchia giocò contro la Croazia in un ambiente che, proprio per il numero di spettatori, generò tali e tante perplessità ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Saràa ospitare l’incontro preliminare ditra. La capitale del Paese, dunque, vedrà in scena il ritornosquadrana, arrivata ai quarti dinelle ultime Finals. Laè la stessa del match che ha visto gli slovacchi battere il Cile nei playoff promozione. Sialla NTC Arena, attualmente nota come AXA Arena NTC, sul veloce indoor: si tratta di un impianto di 4.000 posti noto al mondo del tennis perché ospitò ladinel. Lagiocò contro la Croazia in un ambiente che, proprio per il numero di spettatori, generò tali e tante perplessità ...

