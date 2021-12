Coppa d’Africa, il ct del Marocco: «Alcuni club minacciano i giocatori. È una battaglia tra lobbisti» (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Coppa d’Africa si giocherà? È la domanda che tiene banco. Gli organizzatori ieri hanno diramato un comunicato congiunto col governo del Camerun – paese ospitante – in cui ribadiscono che la manifestazione si terrà e che l’inaugurazione si terrà il 9 gennaio. L’allenatore del Marocco Vahid Halilhodzic ha rilasciato alcune dichiarazioni a France Press, dichiarazioni riprese oggi da L’Equipe: Con la situazione sanitaria, è sempre più complicato e difficile. Ha colpito la dura presa di posizione dell’Eca, i club hanno minacciato di non inviare i loro giocatori. La domanda che tutti si pongono è: si disputerà o no? Per ora, è in corso una grande battaglia tra lobbisti. I calciatori sono costretti a giocare in Nazionale ma i club fanno di tutto affinché ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lasi giocherà? È la domanda che tiene banco. Gli organizzatori ieri hanno diramato un comunicato congiunto col governo del Camerun – paese ospitante – in cui ribadiscono che la manifestazione si terrà e che l’inaugurazione si terrà il 9 gennaio. L’allenatore delVahid Halilhodzic ha rilasciato alcune dichiarazioni a France Press, dichiarazioni riprese oggi da L’Equipe: Con la situazione sanitaria, è sempre più complicato e difficile. Ha colpito la dura presa di posizione dell’Eca, ihanno minacciato di non inviare i loro. La domanda che tutti si pongono è: si disputerà o no? Per ora, è in corso una grandetra. I calciatori sono costretti a giocare in Nazionale ma ifanno di tutto affinché ...

