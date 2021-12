Coppa d’Africa, ct. Nigeria: “Osimhen in dubbio. Non sappiamo se il Napoli lo darà” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Osimhen potrebbe rinunciare alla Coppa d’Africa, il ct della Nigeria, Augustine Owen Eguavoen, teme che il Napoli non darà l’ok per il calciatore. Osimhen potrebbe saltare la Coppa d’Africa. La competizione africana nelle ultime ore sta vivendo momenti di caos assoluto. I club capitanati dai top 5 campionati Europei minacciano di non inviare i calciatori nelle rispettive nazionali, a causa dei dubbi annessi alla pandemia. Nel caso del Napoli anche la questione infortuni potrebbe avere un peso sulla partecipazione o meno di alcuni calciatori alla Coppa d’Aafrica. Il caso più eclatante è quello che riguarda Victor Osimhen. Dopo l’infortunio al volto subito contro l’Inter a fine ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 dicembre 2021)potrebbe rinunciare alla, il ct della, Augustine Owen Eguavoen, teme che ilnonl’ok per il calciatore.potrebbe saltare la. La competizione africana nelle ultime ore sta vivendo momenti di caos assoluto. I club capitanati dai top 5 campionati Europei minacciano di non inviare i calciatori nelle rispettive nazionali, a causa dei dubbi annessi alla pandemia. Nel caso delanche la questione infortuni potrebbe avere un peso sulla partecipazione o meno di alcuni calciatori allad’Aafrica. Il caso più eclatante è quello che riguarda Victor. Dopo l’infortunio al volto subito contro l’Inter a fine ...

