Coppa d’Africa 2022, deciso il futuro della competizione: il comunicato (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Covid-19 continua a preoccupare il mondo intero in virtù della comparsa della variante Omicron e dei contagi che continuano a salire. Una delle competizioni in bilico è la Coppa d’Africa 2022, continente nel quale è stata scovata la nuova mutazione del Coronavirus. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità sulla decisione della CAF. Il comunicato della CAF sulla Coppa d’Africa 2022 “La pandemia di Covid-19 e le varie mutazioni del nuovo coronavirus ci impongono di intraprendere azioni pertinenti e proporzionate per prevenire la diffusione di questa malattia, che rappresenta una minaccia seria e molto reale per le persone. Tuttavia, la vita deve continuare e dobbiamo imparare a convivere con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Covid-19 continua a preoccupare il mondo intero in virtùcomparsavariante Omicron e dei contagi che continuano a salire. Una delle competizioni in bilico è la, continente nel quale è stata scovata la nuova mutazione del Coronavirus. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità sulla decisioneCAF. IlCAF sulla“La pandemia di Covid-19 e le varie mutazioni del nuovo coronavirus ci impongono di intraprendere azioni pertinenti e proporzionate per prevenire la diffusione di questa malattia, che rappresenta una minaccia seria e molto reale per le persone. Tuttavia, la vita deve continuare e dobbiamo imparare a convivere con ...

Advertising

DiMarzio : #CoppaDAfrica, la Africa Cup of Nations del prossimo gennaio rischia di saltare, l'#ECA fa muro: i motivi spiegati… - DiMarzio : La Coppa d'Africa potrebbe non giocarsi, la #CAF ragiona sul da farsi. Molti club di #PremierLeague non vorrebbero… - DiMarzio : #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa - Marco_Evang : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport: ?? #Inter contro Inter ?? #Coppa d'#Africa da rinviare ?? 'La #Salernitana finisca la stagion… - IlFattoNisseno : La Coppa d’Africa si giocherà, “misure anti- Covid affidabili” -