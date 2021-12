Convocati Udinese per il Cagliari: out Success, c’è Samir (Di venerdì 17 dicembre 2021) Convocati Udinese per il Cagliari: le scelte del tecnico bianconero Cioffi in vista del prossimo match di Serie A Convocati Udinese per il Cagliari: le scelte del tecnico bianconero Cioffi in vista del prossimo match di Serie A. C’è Samir, out Success per squalifica. L’elenco completo: Portieri – Silvestri, Padelli, Carnelos.Difensori – Perez, Zeegelaar, Molina, Soppy, Nuytinck, Becao, De Maio, Samir.Centrocampisti – Makengo, Jajalo, Walace, Udogie, Arslan, Samardzic.Attaccanti – Beto, Nestorovski, Pussetto, Forestieri, Deulofeu. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021)per il: le scelte del tecnico bianconero Cioffi in vista del prossimo match di Serie Aper il: le scelte del tecnico bianconero Cioffi in vista del prossimo match di Serie A. C’è, outper squalifica. L’elenco completo: Portieri – Silvestri, Padelli, Carnelos.Difensori – Perez, Zeegelaar, Molina, Soppy, Nuytinck, Becao, De Maio,.Centrocampisti – Makengo, Jajalo, Walace, Udogie, Arslan, Samardzic.Attaccanti – Beto, Nestorovski, Pussetto, Forestieri, Deulofeu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

