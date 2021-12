Convocati Lazio per il Genoa: la decisione ufficiale su Immobile (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei Convocati in vista della sfida di oggi contro il Genoa: out Immobile Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei Convocati in vista della sfida di oggi contro il Genoa (ore 18:30) allo Stadio Olimpico. Spicca l’assenza di Ciro Immobile che non è riuscito a recuperare dopo il problema gastrointestinale che gli ha impedito di prendere parte all’allenamento di rifinitura di ieri. Ecco l’elenco completo: Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic; Attaccanti: Felipe Anderson, Moro, Muriqi, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tecnico dellaMaurizio Sarri ha diramato la lista deiin vista della sfida di oggi contro il: outIl tecnico dellaMaurizio Sarri ha diramato la lista deiin vista della sfida di oggi contro il(ore 18:30) allo Stadio Olimpico. Spicca l’assenza di Ciroche non è riuscito a recuperare dopo il problema gastrointestinale che gli ha impedito di prendere parte all’allenamento di rifinitura di ieri. Ecco l’elenco completo: Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic; Attaccanti: Felipe Anderson, Moro, Muriqi, ...

