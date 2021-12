Convocati Juventus per il Bologna: out Dybala e altri quattro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Convocati Juventus per il Bologna: le scelte del tecnico bianconero Allegri in vista del prossimo match di Serie A La Juventus ha diramato la lista dei Convocati di Allegri per la trasferta di Bologna. Assente Dybala. Out anche Chiellini e i lungodegenti Danilo, Ramsey e Chiesa, mentre sono al rientro McKennie e Kulusevski. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge, Soulè. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021)per il: le scelte del tecnico bianconero Allegri in vista del prossimo match di Serie A Laha diramato la lista deidi Allegri per la trasferta di. Assente. Out anche Chiellini e i lungodegenti Danilo, Ramsey e Chiesa, mentre sono al rientro McKennie e Kulusevski. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge, Soulè. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #BolognaJuventus, i convocati di #Mihajlovic: non ci sono #Kingsley e #Schouten - CalcioNews24 : Convocati #Juventus per il #Bologna: out #Dybala e altri quattro - daju29ro : I convocati ???? per Bologna Juventus di domani pomeriggio ????. #finoallafineforzajuventus - tuttosport : #Juve, i convocati di #Allegri per #Bologna ?? - Luxgraph : Juve, i convocati di Allegri per Bologna -