Convocati Bologna per la Juventus: due i rossoblù assenti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Convocati Bologna per la Juventus: il club emiliano ha reso nota la lista di Mihajlovic per la sfida ai bianconeri Il Bologna ha diramato la lista dei Convocati di Mihajlovic per la sfida alla Juventus, in programma domani alle ore 18. Le uniche due assenze sono Kingsley e Schouten. Ecco l'elenco completo: Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola.Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk. L'articolo proviene da Calcio News 24.

