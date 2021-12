Controlli cantieri edili, Carabinieri sanzionano titolare e rappresentante legale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Eur, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma e della Stazione Forestale di Roma hanno proceduto al controllo di diversi cantieri edili del quartiere. A conclusione delle attività sono state verificate 3 ditte e 7 lavoratori. I Carabinieri hanno accertato due violazioni amministrative, una nei confronti della rappresentante legale di una ditta, 49enne romana, sanzionata per 400 euro, per la mancata adozione di misure di informazione e prevenzione legate al rischio epidemiologico da Covid-19 e un’altra nei confronti del titolare di una ditta, sanzionato per 1.800 euro, perché impiegava un operaio con posizione lavorativa irregolare. Così in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – Idella Stazione Roma Eur, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma e della Stazione Forestale di Roma hanno proceduto al controllo di diversidel quartiere. A conclusione delle attività sono state verificate 3 ditte e 7 lavoratori. Ihanno accertato due violazioni amministrative, una nei confronti delladi una ditta, 49enne romana, sanzionata per 400 euro, per la mancata adozione di misure di informazione e prevenzione legate al rischio epidemiologico da Covid-19 e un’altra nei confronti deldi una ditta, sanzionato per 1.800 euro, perché impiegava un operaio con posizione lavorativa irregolare. Così in un comunicato il Comando Provinciale...

Advertising

carloemme50 : RT @Rom_Lisa: @carloemme50 Il lavoro nero in edilizia è stato da sempre una assurda regola, sottopagato e spesso con turni lunghissimi. La… - Rom_Lisa : @carloemme50 Il lavoro nero in edilizia è stato da sempre una assurda regola, sottopagato e spesso con turni lunghi… - alessi_deanna : @Misurelli77 @MakeDavero Vediamo quali risultati CONCRETI porterà questo sciopero per i lavoratori. Se ci saranno… - Marilen97832318 : RT @elena_lossi: @Dubito_Quin @giusepperizzos I controlli sono il problema, in qualsiasi ambito, green pass,biglietti del treno,cantieri, e… - elena_lossi : @Dubito_Quin @giusepperizzos I controlli sono il problema, in qualsiasi ambito, green pass,biglietti del treno,cant… -