Conto alla rovescia per il lancio della nuova Kia Sportage (Di venerdì 17 dicembre 2021) Kia Italia si prepara al lancio commerciale del suo prodotto più iconico con una campagna innovativa ad alta interattività, tutta volta al raggiungimento del nuovo target del brand corano. Giunto alla ... Leggi su motori.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Kia Italia si prepara alcommerciale del suo prodotto più iconico con una campagna innovativa ad alta interattività, tutta volta al raggiungimento del nuovo target del brand corano. Giunto...

Advertising

RaiRadio2 : Anche stanotte, in compagnia de #ILunatici, facendo il conto alla rovescia per quanti giorni mancano a Natale ??Vi p… - disinformatico : E bisogna sempre arrivare alla terapia intensiva prima di rendersi conto della cretinata dell'antivaccinismo. - dipingimilcuor : RT @makethewheel: #SIMONE e #MANUEL: mantieni il bacio (senza bacio!) e se tu mi guardi me ne rendo conto che alla fine ogni volta è solo… - bloodyrachell : @xattorneyx @RaiUno scrivendo una lettera di raccomandazione alla r4i per chiedere loro di tenerti in conto come potenziale nuovo regista - Marilenapas : RT @Diego_Pretini: #SCIOPEROgenerale, come si è arrivati alla protesta del 16 dicembre di #Cgil e #Uil: la riforma fiscale penalizzante pe… -