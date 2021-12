Contagio Covid, Iss: incidenza dei casi sale a 241 (da 176). Terapie intensive, 9 regioni sopra la soglia di allerta del 10% (Di venerdì 17 dicembre 2021) incidenza settimanale dei contagi in aumento: 241 casi per 100.000 abitanti (10-16 dicembre 2021) contro 176 per 100mila abitanti della settimana 3-9 dicembre 2021. Lo rileva l'Iss nel suo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021)settimanale dei contagi in aumento: 241per 100.000 abitanti (10-16 dicembre 2021) contro 176 per 100mila abitanti della settimana 3-9 dicembre 2021. Lo rileva l'Iss nel suo...

