Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati al 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui Contagi di oggi Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i Contagi di oggi sono stati 28.632 su 669.160 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 120 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +6, mentre quelli ordinari a +182. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 14.457. Il tasso di positività si presenta in aumento rispetto all’ultimo monitoraggio, per questa settimana infatti si attesta intorno al 4,3% (+0,6%). Sono 104.269.620 le dosi di vaccino ... Leggi su zon (Di venerdì 17 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente irelativi al-19. Il punto suidiPubblicato il bollettino giornaliero contenente icirca l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore idisono stati 28.632 su 669.160 tamponi esaminati. Il bollettino diriporta 120 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +6, mentre quelli ordinari a +182. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 14.457. Il tasso di positività si presenta in aumento rispetto all’ultimo monitoraggio, per questa settimana infatti si attesta intorno al 4,3% (+0,6%). Sono 104.269.620 le dosi di vaccino ...

