Consiglio Ue: “Limiti ai viaggi in Europa legittimi, ma coordiniamoci”. Von der Leyen: “Ok a 180 milioni di dosi Pfizer adattate alle varianti” (Di venerdì 17 dicembre 2021) È necessario mantenere coordinamento e condivisione tra Stati membri, senza passi in avanti “sproporzionati”, ma i Paesi Ue saranno liberi di imporre restrizioni e Limiti ai viaggi all’interno dello spazio Schengen per motivi di salute pubblica e legati alla pandemia di coronavirus. È arrivato senza troppe difficoltà e con poche bocche storte l’accordo in sede di Consiglio Ue sulle limitazioni ai viaggi all’interno dell’Unione, dopo che Irlanda, Portogallo, Italia e Grecia hanno deciso in autonomia di introdurre la necessità di un test pcr per tutti coloro che vogliono entrare nel Paese, anche se vaccinati, e un periodo di quarantena per i non vaccinati. Una decisione che aveva generato polemiche da parte di qualche cancelleria, ma che a Bruxelles si è ritenuto essere legittima, purché rimanga proporzionata rispetto ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) È necessario mantenere coordinamento e condivisione tra Stati membri, senza passi in avanti “sproporzionati”, ma i Paesi Ue saranno liberi di imporre restrizioni eaiall’interno dello spazio Schengen per motivi di salute pubblica e legati alla pandemia di coronavirus. È arrivato senza troppe difficoltà e con poche bocche storte l’accordo in sede diUe sulle limitazioni aiall’interno dell’Unione, dopo che Irlanda, Portogallo, Italia e Grecia hanno deciso in autonomia di introdurre la necessità di un test pcr per tutti coloro che vogliono entrare nel Paese, anche se vaccinati, e un periodo di quarantena per i non vaccinati. Una decisione che aveva generato polemiche da parte di qualche cancelleria, ma che a Bruxelles si è ritenuto essere legittima, purché rimanga proporzionata rispetto ai ...

