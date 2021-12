Advertising

Fantacalcio : 18ª giornata Serie A: 5 centrocampisti da non schierare al Fantacalcio - Fantacalcio : 18ª giornata Serie A: 5 attaccanti da non schierare al Fantacalcio - sportli26181512 : Consigli fantacalcio, chi schierare alla 18ª giornata: formazioni e indisponibili: Lazio-Genoa inaugura il prossimo… - Fantacalcio : Cartella Medica Euroleghe 2021/22 - indisponibili e squalificati: 13a Giornata - MondoSportivoIT : Fantacalcio Serie A 2021/22: i consigli su chi schierare e chi evitare nella 18/a giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli fantacalcio

La 18ª giornata di Serie A inizia venerdì 17 dicembre alle ore 18.30 con Lazio - Genoa e termina con il big match della domenica sera MIlan - Napoli. Ricorda di schierare in tempo la tua ...: ECCO LE SCELTE DA FARE! Idi Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 17 dicembre, perché comincerà la diciottesima giornata del massimo campionato, ...Consigli Fantacalcio 18ª giornata, chi non schierare a centrocampo? Per la rubrica sui consigli Fantacalcio: ecco 5 centrocampisti da non schierare al Fantacalcio in questa giornata. Nel frattempo leg ...Consigli Fantacalcio 18ª giornata, chi non schierare in attacco? Per la rubrica sui consigli Fantacalcio: ecco 5 attaccanti da non schierare al Fantacalcio in questa giornata. Nel frattempo leggi anch ...