Congedo parentale: la richiesta e la documentazione del dipendente e gli adempimenti del dirigente (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ai sensi del D.Lgs 151/01 e successive modificazioni il Congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ai sensi del D.Lgs 151/01 e successive modificazioni ilcompete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un L'articolo .

Advertising

ItaliaViva : Con il #FamilyAct si interviene proprio sul lavoro femminile, attraverso la parità salariale, l'Assegno Unico e Uni… - Valeriotta_ : @senzaniente_ Il congedo parentale Covid non esiste più. Ma a parte questo non ho capito, lei ha proposto il tampon… - ohibooo : Non ci sono soldi, né il tempo, il congedo parentale è una barzelletta, le scuole fanno schifo al cazzo ecc ecc ecc… - Moixus1970 : RT @LaRagione_eu: Dai due giorni previsti per il 2017 fino agli attuali 10 di quest’anno, i giorni di congedo parentale per i papà sono aum… - antonluca_cuoco : RT @LaRagione_eu: Dai due giorni previsti per il 2017 fino agli attuali 10 di quest’anno, i giorni di congedo parentale per i papà sono aum… -