Confindustria-Srm: Il Sud resiste all’impatto della crisi. Pnrr, occasione da non perdere (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Nicola Rivieccio L’indice sintetico dell’Economia Meridionale torna a salire dopo la brusca frenata del 2020, recuperando quasi del tutto i valori del 2019 con gli investimenti e le nuove imprese che hanno superato il dato registrato prima della pandemia. Il dato rappresenta il primo, importante, segnale positivo che evidenza una vitalità imprenditoriale che ha saputo reagire alla crisi. Un Sud in ripresa che ha resistito all’impatto socioeconomico della pandemia e che sembra aver ripreso un sentiero di crescita sostenuta, dunque, ma il rilancio dovrà però essere consolidato cogliendo tutte le rilevanti opportunità offerte dai numerosi strumenti e misure per esso disponibili, in particolare dal Pnrr, che prevede una effettiva e significativa attenzione al Sud. Al contempo, occorre avviare senza ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Nicola Rivieccio L’indice sintetico dell’Economia Meridionale torna a salire dopo la brusca frenata del 2020, recuperando quasi del tutto i valori del 2019 con gli investimenti e le nuove imprese che hanno superato il dato registrato primapandemia. Il dato rappresenta il primo, importante, segnale positivo che evidenza una vitalità imprenditoriale che ha saputo reagire alla. Un Sud in ripresa che ha resistitosocioeconomicopandemia e che sembra aver ripreso un sentiero di crescita sostenuta, dunque, ma il rilancio dovrà però essere consolidato cogliendo tutte le rilevanti opportunità offerte dai numerosi strumenti e misure per esso disponibili, in particolare dal, che prevede una effettiva e significativa attenzione al Sud. Al contempo, occorre avviare senza ...

Advertising

manudemaggio : RT @SRMezzogiorno: Un #Sud in ripresa che resiste all’impatto della #pandemia e che riprende un sentiero di #crescita da consolidare, però,… - Confindustria : RT @SRMezzogiorno: Un #Sud in ripresa che resiste all’impatto della #pandemia e che riprende un sentiero di #crescita da consolidare, però,… - scapasso70 : RT @SRMezzogiorno: Un #Sud in ripresa che resiste all’impatto della #pandemia e che riprende un sentiero di #crescita da consolidare, però,… - SRMezzogiorno : Un #Sud in ripresa che resiste all’impatto della #pandemia e che riprende un sentiero di #crescita da consolidare,… - ansa_economia : Confindustria-Srm: il Sud è in ripresa, c'è crescita sostenuta. Ha resistito a crisi Covid, base per convergenza co… -