Conferenza stampa Mazzarri | «La vittoria porta vittoria Ripartiamo dalla Coppa»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladi Walter, allenatore del Cagliari, in vista della sfida di domani contro l’Udineseha parlato inalla viglia della sfida contro l’Udinese. Le sue parole: RESPONSABILITA’ – «Da quando alleno penso sempre alla prossima gara, mancano due partite prima che apra il mercato, dobbiamo far rendere i giocatori per i tifosi e spero che ci diano una mano dal 1’ al 95’ nella gara di domani. Incarniamo lo spirito giusto, siamo in casa nostra, attingiamo da dove possiamo attingere. Oggi ho parlato con Presidente e Direttore Capozucca, siamo in linea su ciò che c’è da fare sul mercato. Non parlerò più di questo fino a gennaio»ITALIA – «Hai giocatori ho detto che...