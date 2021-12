Conferenza prepartita Bologna Juventus, le parole di Allegri e la mia opinione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cari amici juventini, vediamo insieme cosa ha detto mister Massimiliano Allegri nella Conferenza di prepartita tra il Bologna e la Juventus. Home Ricordo che Bologna – Juventus (18° turno di Serie A) si giocherà sabato 18 dicembre 2021 alle ORE 18:00. La diretta della partita sarà su DAZN. Come sempre, mister Allegri è molto lineare e preciso nelle sue conferenze. Infatti, il nostro allenatore si è focalizzato su due punti. La Juventus deve necessariamente migliorare la fase realizzativa. In secondo luogo, la soluzione dei problemi attuali della squadra non sono da ricercare nel mercato. Conferenza prepartita Bologna – Juventus (18° turno Serie A): ... Leggi su baronijuventino (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cari amici juventini, vediamo insieme cosa ha detto mister Massimilianonelladitra ile la. Home Ricordo che(18° turno di Serie A) si giocherà sabato 18 dicembre 2021 alle ORE 18:00. La diretta della partita sarà su DAZN. Come sempre, misterè molto lineare e preciso nelle sue conferenze. Infatti, il nostro allenatore si è focalizzato su due punti. Ladeve necessariamente migliorare la fase realizzativa. In secondo luogo, la soluzione dei problemi attuali della squadra non sono da ricercare nel mercato.(18° turno Serie A): ...

