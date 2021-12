Conegliano-Dentil Praia Clube, Mondiale per club volley: orario, canale tv, programma, streaming (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oggi venerdì 17 dicembre alle 13.00 l’Imoco volley Conegliano scenderà in campo ad Ankara contro il Dentil Praia clube per giocare il secondo match della fase a gironi del Mondiale per club 2021 di volley femminile. Con la vittoria ottenuta dalle pantere nel primo match in programma, contro il Fenerbahce, e il susseguente trionfo delle turche contro il Praia clube, il team veneto è già matematicamente qualificato alle semifinali, anche una sconfitta per 0-3 oggi le terrebbe nelle prime due posizioni del girone. Conosciamo però l’atteggiamento che la squadra allenata da Daniele Santarelli è abituata a tenere in ogni match, e cercherà certamente una vittoria importante ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oggi venerdì 17 dicembre alle 13.00 l’Imocoscenderà in campo ad Ankara contro ilper giocare il secondo match della fase a gironi delper2021 difemminile. Con la vittoria ottenuta dalle pantere nel primo match in, contro il Fenerbahce, e il susseguente trionfo delle turche contro il, il team veneto è già matematicamente qualificato alle semifinali, anche una sconfitta per 0-3 oggi le terrebbe nelle prime due posizioni del girone. Conosciamo però l’atteggiamento che la squadra allenata da Daniele Santarelli è abituata a tenere in ogni match, e cercherà certamente una vittoria importante ...

