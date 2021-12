Condannato Giancarlo Magalli | ha vinto Adriana Volpe “Pagherò”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Era il 2017 quandoha querelato il suo più acerrimo nemico in assoluto, l’ex collega dello show I fatti vostri. Tra i due già scorreva astio da vendere. Ma il tutto è peggiorato quando lui ha rilasciato un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, in cui parlava del Me Too. Lei, in certe affermazioni, aveva letto dei velati, ma chiarissimi, riferimenti nei suoi confronti. Oggi la sentenza è arrivata. La sentenza è stata emessa dal giudice Mauro Gallina, magistrato della settima sezione penale del Tribunale di Milano. Il processo ha visto, difeso da Antonello Natale e Guglielmo Stendardo, imputato per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di. I suoi avvocati hanno ...