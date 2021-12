Conad consolida la leadership nella Gdo | nel 2021 fatturato +6%

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Nelhato la suagrande distribuzione in Italia, registrando uncomplessivo di 16,9 miliardi, in crescita del 6% sul 2020. E’ quanto è emerso nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati preconsuntivi, illustrati dall’Ad Francesco Pugliese e dal direttore generale Francesco Avanzini.Nel dettaglio, l’insegna è cresciuta oltre la media del mercato, anche grazie a una ripartenza delle grandi superfici Spazio(a parità di rete +11%) e a un importante potenziamento degli investimenti per la modernizzazione della rete (1,8 miliardi su base triennale,-2023). “Siamo soddisfatti per i risultati che abbiamo raggiunto nel, ma ...