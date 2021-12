Con ‘Trova il mio vaccino’ | raccomandazioni su misura in pochi click

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Uno strumento per capire rapidamente quali vaccini siano indicati per le proprie caratteristiche è da qualche mese disponibile online. Creato dal Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze, il portale www.trovailmiovaccino.it organizza in modo agile lecontenute nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 e permette di crearsi una scheda personale. Per l’utente è infatti facile ottenere un documento in pdf che, dopo aver risposto a una serie di domande, riassume i vaccini raccomandati per le proprie caratteristiche. Oltre ad ottenere un quadro completo dei vaccini consigliabili, la scheda scaricabile riporta anche la motivazione scientifica e il link alle fonti da consultare. Con queste informazioni a disposizione, è quindi più semplice rivolgersi al proprio medico curante per valutare insieme quali scelte ...