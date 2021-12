Con la terza dose del nuovo vaccino Valneva aumento degli anticorpi fino a 106 volte | i primi risultati dai test francesi

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’efficacia delladelanti Covid Vla2001 diche, allo stato attuale, è in corso di valutazione da parte dell’Ema sarebbe risultata altissima, secondo gli studi portati avanti dalla stessa società farmaceutica. Si tratta di unche ha aumentato «significativamente» l’immunità in tutti coloro che lo avevano ricevuto come vaccinazione primaria. Ad annunciare i dati di un richiamo di tipo “omologo”, in uno studio di fase 1-2, è stata la stessa. 77 dei 153 partecipanti hanno ricevuto unadi richiamo da 7 a 8 mesi dopo il completamente della loro immunizzazione primaria. La, secondo, «ha suscitato un’eccellente risposta anamnestica». «Ciò – spiegano ...