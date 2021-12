Con Innovup cresce l’ecosistema della innovazione

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Obiettivo: promuovere sviluppo imprese innovative italiane e recuperare distanze strutturali che nostro Paese paga nei confronti dei competitor europei– Italian Innovation & Startup Ecosystem, nata nel 2020 dall’unione di Italia StartUp (l’associazione che dal 2012 rappresentava le imprese innovative) e Apsti (Associazione dei parchi scientifici e tecnologici), rappresenta oggi l’intero ecosistema italiano dell’e riunisce startup, scaleup, pmi innovative, centri di, parchi scientifici e tecnologici, incubatori, acceleratori, abilitatori, investitori, studi professionali e corporate.lavora per unire e rafforzare la rete dell’imprenditorialità innovativa italiana, puntando su 4 aree di attività principali: lobbying, per promuovere una normativa favorevole allo sviluppo delle ...

... per conto di Polo Navacchio, a responsabile per il Centro Italia di, l'associazione ... Auspichiamo anche, partendo dal percorso già avviatoPont - Tech e Lucca Intech, di allargare il ...... AVNET Silica, Cariplo Factory, Indaco Venture Partners SGR, LIFTT, Progress Tech Transfer, Sanofi, A11 venture, EIT Health Innostars, Italian Tech Alliance,. In collaborazione: Almaviva, ...La CEO della pmi innovativa che crea app interattive per bambini dai 3 ai 6 anni racconta a EconomyUp la sua storia: da madre a imprenditrice nell'edu-tech, con la volontà di seguire le proprie passio ...InnovUp, l'Associazione che dal 2012 rappresenta l'ecosistema italiano dell'Innovazione, ha nominato i nuovi vertici che rimarranno in carica fino ...