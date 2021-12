AnsaSardegna : Comune Sardegna si blinda, si entra solo con Green pass. Ultima ordinanza sindaco del Cagliaritano dopo focolaio in… - iconanews : Comune Sardegna si blinda, si entra solo con Green pass - SardiniaPost : ?? Con circa ottanta bambini positivi sono state chiuse le scuole a Capoterra, stretta del Comune per tutti: obbligo… - sehmagazine : ?? A #Cagliari anche quest'anno allestito un grande albero di Natale nel Cortile del Palazzo Civico. I cittadini pot… - ApolideL : @Vane_Sardegna Quella del Cacciatore è una professione che richiede qualità non indifferenti. Vince il più caparbio… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Sardegna

ANSA Nuova Europa

Cosa avrebbe comportato uno sciopero? "Soprattutto per quanto riguarda Sicilia e, ma anche ... ribadiamo la nostra massima disponibilità a partecipare a un confronto sulle tematiche di...Capoterra (Città Metropolitana di Cagliari) blindata per evitare il contagio del Covid: uscita e ingresso dal paese sono consentiti esclusivamente ai possessori di Green pass. Senza documento verde, ...Nuoro illuminata dalle luci del Natale e inondata di suoni, colori e suggestioni. Sono davvero tante le iniziative e nutrito il coinvolgimento di tanti artisti, tra i più amati del panorama nazionale ...La “Grande Raccolta Fondi per l’Ospedale di San Gavino” è stata una grande avventura che ci ha accompagnato nel 2020. Nata in piena pandemia, sull’onda emotiva dei lockdown, la raccolta […] | San Gavi ...