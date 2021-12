Commissioni comunali | ecco chi va alla presidenza

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Mentre è stata già fissata la data per la prossima seduta del consiglio comunale in programma il 23 dicembre, questa mattina a Palazzo di città a Salerno sono stati definiti i vertici delle noveconsiliari, con una spartizione politica di grande equilibrio tra i partiti che guidano la maggioranza, ad esclusione della commissione Trasparenza dove è stato riconfermato il presidente uscente Antonio Cammarota. Sua vice sarà la new entry nella lista dei progressisti, la plurivotata Vittoria Cosentino. Ad un altro super votato il progressista Rocco Galdi la mobilità, il suo vice Antonio Carbonaro di Campania Libera.commissione Statuto e regolamento, Tea Siano che sarà anche vice presidente della commissione ambiente e cultura, affidata inveceguida all’esponente di Campania Libera ...

