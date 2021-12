Come usare al meglio il Pnrr (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’obiettivo del Pnrr non può e non deve essere solo quello di spingere la ripresa dell’economia dopo la crisi pandemica, ma l’occasione per trasformare il Paese e il suo sistema produttivo per affrontare le sfide e la forte competizione globale che avremo di fronte nei prossimi decenni. Abbiamo l’opportunità storica per realizzare un cambiamento strutturale fondato sulla capacità trasformativa dell’innovazione e della diffusione delle tecnologie digitali. Queste possono e devono svolgere un ruolo cruciale per facilitare il passaggio da un modello produttivo basato sulla competitività di costo a uno basato sulla competitività tecnologica, che fa leva su investimenti continui in nuove tecnologie, attività di ricerca e innovazione. È questo secondo modello che deve diventare prevalente in Italia, poiché è quello in grado di fornire al Paese una spinta più forte e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’obiettivo delnon può e non deve essere solo quello di spingere la ripresa dell’economia dopo la crisi pandemica, ma l’occasione per trasformare il Paese e il suo sistema produttivo per affrontare le sfide e la forte competizione globale che avremo di fronte nei prossimi decenni. Abbiamo l’opportunità storica per realizzare un cambiamento strutturale fondato sulla capacità trasformativa dell’innovazione e della diffusione delle tecnologie digitali. Queste possono e devono svolgere un ruolo cruciale per facilitare il passaggio da un modello produttivo basato sulla competitività di costo a uno basato sulla competitività tecnologica, che fa leva su investimenti continui in nuove tecnologie, attività di ricerca e innovazione. È questo secondo modello che deve diventare prevalente in Italia, poiché è quello in grado di fornire al Paese una spinta più forte e ...

Advertising

MarySpes : RT @petunianelsole: (...) cominciare a cambiare il metodo con cui sono fatte, se vengono fatte, le valutazioni ex ante del governo. Non met… - HuffPostItalia : Come usare al meglio il Pnrr - mickyCREE : @regno_disoleil Non sono fan di soleil ma vi dico di ragionare su Biagio , perché oltre ad usare soleil e voi per v… - c_cantore : @fgavazzoni E io faccio fatica a trovare coerenza tra non volere tamponi intra EU e chiudere le frontiere con UK. D… - joe_tarallo : @MelogNicoletti Se il loro becero intento era di usare l'autismo come un'offesa, hanno fallito miseramente. Come il loro cervello... -