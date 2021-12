Come Formigli e il dottor Grio in dieci minuti hanno smontato tutte le bufale sul vaccino | VIDEO (Di venerdì 17 dicembre 2021) Corrado Formigli impegna circa dieci minuti della sua trasmissione, PiazzaPulita, per smontare una a una le bufale più comuni sui vaccini che vengono diffuse e rallentano la campagna di immunizzazione di chi ancora non si è convinto a farsi iniettare il farmaco. Nel corso della puntata andata in onda ieri, ha mostrato il VIDEO registrato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Piacenza che ritrae il no vax Marco Marchesin mentre – con la testa in un casco cpap – rivolge a tutti l’appello a vaccinarsi. VIDEO che una frangia di no vax ha etichettato Come “fake”, parlando di un “attore” già utilizzato per altri servizi televisivi, senza nessuna evidenza. “Se gli studi ancora non ci fanno capire bene quanto il vaccino sia efficace per proteggerci ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Corradoimpegna circadella sua trasmissione, PiazzaPulita, per smontare una a una lepiù comuni sui vaccini che vengono diffuse e rallentano la campagna di immunizzazione di chi ancora non si è convinto a farsi iniettare il farmaco. Nel corso della puntata andata in onda ieri, ha mostrato ilregistrato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Piacenza che ritrae il no vax Marco Marchesin mentre – con la testa in un casco cpap – rivolge a tutti l’appello a vaccinarsi.che una frangia di no vax ha etichettato“fake”, parlando di un “attore” già utilizzato per altri servizi televisivi, senza nessuna evidenza. “Se gli studi ancora non ci fanno capire bene quanto ilsia efficace per proteggerci ...

