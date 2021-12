(Di venerdì 17 dicembre 2021), 17 dic. (Adnkronos) - Il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Vittorio, si è recato inoggi presso lo stabilimento diSpac adove, al Centro Integrazioni satelliti, ha potuto 're' il secondo satellitedi Seconda Generazione prima dell'invio alla base di lancio diX, a Cape Canaveral, da dove verrà lanciato per raggiungere in orbita il primo satellite della nuova generazione lanciato a dicembre 2019. Alladialla joint venture tra(67%) e Leonardo (33%) hanno partecipato l'amministratore delegato di Leonardo, ...

Advertising

TV7Benevento : Colao visita Thales Alenia Space a Roma e 'saluta' nuovo Cosmo SkyMed... - italiaserait : Colao visita Thales Alenia Space a Roma e ‘saluta’ nuovo Cosmo SkyMed - fisco24_info : Colao visita Thales Alenia Space a Roma e 'saluta' nuovo Cosmo SkyMed: Con il ministro l'ad di Leonardo Alessandro… - StraNotizie : Colao visita Thales Alenia Space a Roma e 'saluta' nuovo Cosmo SkyMed -

Ultime Notizie dalla rete : Colao visita

Adnkronos

Roma, 17 dic 17:02 - Si è svolta oggi a Roma, presso lo stabilimento di Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento),...E di avere 'una industria ad alta tecnologia' è la visione delineata da. LE ULTIME NOTIZIE ... Read More News Mattarella dal Papa per ladi congedo 16 Dicembre 2021 Il Presidente della ...Il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Vittorio Colao, si è recato in visita oggi presso lo stabilimento di Thales Aleni ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - Il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Vittorio Colao, ha visitato oggi ...