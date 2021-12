Clima, un libro del Papa fino al Polo Nord come seme di speranza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa è la storia di un piccolo libro, di un uomo coraggioso, e della speranza che, come un seme, va conservata con cura affinché germogli. Il libro è una copia in miniatura del volume di Papa ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa è la storia di un piccolo, di un uomo coraggioso, e dellache,un, va conservata con cura affinché germogli. Ilè una copia in miniatura del volume di...

Advertising

Siacu_ASBL : RT @ItalytoHolySee: '#Clima, missione #Onu dell'#atleta paralizzato: al #Polo per 100 km e depositare nel bunker il #libro del #Papa'. @mik… - ItalytoHolySee : '#Clima, missione #Onu dell'#atleta paralizzato: al #Polo per 100 km e depositare nel bunker il #libro del #Papa'.… - LB2S : Il messaggio del Papa in un bunker del Polo Nord grazie a Michael, attivista per il clima - claudiagiamp : RT @SalvoCernuzio: La 'mini' edizione del libro su Statio Orbis realizzata dal Dicastero Comunicazione che l'attivista Onu @mikaelhaddad po… - SalvoCernuzio : La 'mini' edizione del libro su Statio Orbis realizzata dal Dicastero Comunicazione che l'attivista Onu… -