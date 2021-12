Clan dei Casalesi, pm chiede pene per il boss “Sandokan” e il figlio pentito (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Dda di Napoli ha chiesto 12 anni per il capo del Clan dei Casalesi Francesco Schiavone, tre anni e otto mesi per Walter, figlio secondogenito da poco divenuto collaboratore di giustizia. pene per aver percepito lo “stipendio” con i soldi delle estorsioni sono state richieste dal pm della Dda di Napoli Vincenzo Ranieri nei Leggi su 2anews (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Dda di Napoli ha chiesto 12 anni per il capo deldeiFrancesco Schiavone, tre anni e otto mesi per Walter,secondogenito da poco divenuto collaboratore di giustizia.per aver percepito lo “stipendio” con i soldi delle estorsioni sono state richieste dal pm della Dda di Napoli Vincenzo Ranieri nei

