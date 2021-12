Clamoroso: Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con l'affare China Suarez ormai quasi alle spalle, Wanda Nara è tornata in Argentina per lanciare la sua nuova linea di cosmetici. La moglie - agente di Mauro Icardi non si aspettava però di trovare ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con l'affare China Suarez ormai quasi alle spalle,è tornata in Argentina per lanciare la sua nuova linea di cosmetici. La moglie - agente di Mauronon si aspettava però di trovare ...

Calciomercato Juve: in quota ipotesi Icardi per l'attacco, idea scambio Luis Alberto - Arthur in mediana Allegri sta valutando varie opzioni per il reparto avanzato con il nome di Icardi di ritorno tra i ... dovranno battere la concorrenza del Milan che punta a rinforzare il reparto avanzato e clamoroso ...

Clamoroso: Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro! Corriere dello Sport.it Intreccio clamoroso, la Juventus con le mani vuote: niente bomber La Juventus cerca il cambio in attacco ma l’addio a Morata è controproducente: sfuma un altro affare in avanti ...

Calciomercato Juventus, addio Arthur | Super scambio con il Psg Calciomercato Juventus, esonero Allegri: ‘Non sostenibile per Agnelli”. Calciomercato Juventus, clamoroso “ritorno” a gennaio: pronto il blitz. Calciomercato Juventus, Arthur verso parigi. Il portale ...

