Clamorosa ipotesi playoff in Serie A | parla Gravina!

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto in occasione della conferenza di presentazione della Supercoppa Femminile. Il numero uno della Federcalcio italiano ha espresso il suo parere sulla possibilità di svolgere ianche inA, ecco le sue parole: “Non dobbiamo mai aver paura di cambiare e di dare al calcio una veste innovativa e più proiettata verso il futuro. È un errore che si sta commettendo in altre componenti”. Dunque, Gravina non esclude a priori questa possibilità. Gabriele Gravina, Italia,AIl calcio italiano ha bisogno di un profondo rinnovamento, i bambini non sono più attratti da questo magnifico sport e dunque c’è bisogno di innovare ai fini di migliorare lo spettacolo. Se ne discuterà ancora molto prima che questa formula posso essere approvata. Le dichiarazioni di ...

Advertising

infoitsport : 'Lewis Hamilton distrutto': Toto Wolff non esclude una clamorosa ipotesi - sportal_it : 'Lewis Hamilton distrutto': Toto Wolff non esclude una clamorosa ipotesi - infoitsport : Caos Covid, il calcio ora trema: la clamorosa ipotesi - infoitsport : Coppa d’Africa, la clamorosa ipotesi che fa ‘gioire’ Milan e Napoli - cmercatoweb : #coppadafrica dalla Francia rimbalza una clamorosa ipotesi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Clamorosa ipotesi

Sportal

... mentre la Procura apre la terza inchiesta sulla vicenda Rossi - Mps , considerando l'di ... "NON AVEVO COMPETENZE PER PARLARE DI SUICIDIO" Secondascoperta è invece l'audizione tenuta ...La fa paura. E allora una notiziarilanciata dalla Francia mette a rischio la , in programma a gennaio in Camerun. Secondo ...allora la Caf starebbe prendendo in seria considerazione l'...Calciomercato Udinese, nel prossimo mercato potrebbe aprirsi l’ipotesi di un clamoroso ritorno in difesa. Domani sera i bianconeri di Cioffi saranno impegnati su campo del Cagliari. I punti iniziano a ...Due importanti rivelazioni sul caso David Rossi dalla commissione di inchiesta: un testimone non venne verbalizzato da inquirenti. Inoltre, la consulente Ciani “non avevo competenze ...