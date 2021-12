Civico22 | “Sversamento rifiuti nell’alveo dei fiumi | vicenda annosa che chiede definitiva risoluzione”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Consigliera comunale di, Avvocata Giovanna Megna. “Anche alla luce delle recenti denunce provenienti dalle associazioni ambientaliste e della società civile, ho ritenuto di portare all’attenzione della commissione ambiente l’urgenza di intervenire per la rimozione dell’enorme quantità dipresenti lungo l’argine del fiume sabato, soprattutto nella zona a ridosso dello Stadio Vigorito. La questione è, come è stato riferito sia in commissione che dai referenti delle diverse associazioni, e sconta anche una difficoltà legata al riparto di competenze tra il Comune e la Provincia. Tuttavia, se davvero si vuole puntare in questa consiliatura sulla risorsa fluviale e candidarsi a promuovere strumenti come il Contratto di fiume, ...