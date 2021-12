City-Barcellona, accordo ad un passo: Xavi sorride! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Barcellona vive una fase di ringiovanimento e rinascita, pertanto sta valutando su chi far ripartire il suo progetto. Secondo Mundo Deportivo il primo a vestire la maglia azulgrana del nuovo corso sarà Ferran Torres, centrocampista offensivo del City. La forbice tra la domanda e la richiesta tra i due club in questi giorni, soprattutto ieri, si sarebbe ulteriormente ridotta ed adesso ballano ‘solo’ 4/5 milioni di euro. Le prossime ore ci diranno se il trequartista spagnolo sarà pronto a tornare in patria. Ferran Torres, Barcellona, Manchester CityVINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilvive una fase di ringiovanimento e rinascita, pertanto sta valutando su chi far ripartire il suo progetto. Secondo Mundo Deportivo il primo a vestire la maglia azulgrana del nuovo corso sarà Ferran Torres, centrocampista offensivo del. La forbice tra la domanda e la richiesta tra i due club in questi giorni, soprattutto ieri, si sarebbe ulteriormente ridotta ed adesso ballano ‘solo’ 4/5 milioni di euro. Le prossime ore ci diranno se il trequartista spagnolo sarà pronto a tornare in patria. Ferran Torres,, ManchesterVINCENZO BONIELLO

