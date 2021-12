Città Metropolitana Roma: disponibili ad ascoltare studenti in mobilitazione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – “La Città Metropolitana di Roma è disponibile ad ascoltare e a valutare le richieste degli studenti che in questi giorni sono mobilitati. L’Ente metropolitano, che per altro eleggerà il nuovo consiglio questa settimana, analizzerà le criticità e le proposte degli studenti ed in particolare per le questioni che riguardano l’edilizia scolastica. La sinergia tra gli Enti coinvolti, Comuni, Municipi e Città Metropolitana sarà la chiave di volta per modulare, assieme agli studenti, le soluzioni più efficaci”. Così in un comunicato la Città Metropolitana di Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021)– “Ladiè disponibile ade a valutare le richieste degliche in questi giorni sono mobilitati. L’Ente metropolitano, che per altro eleggerà il nuovo consiglio questa settimana, analizzerà le criticità e le proposte deglied in particolare per le questioni che riguardano l’edilizia scolastica. La sinergia tra gli Enti coinvolti, Comuni, Municipi esarà la chiave di volta per modulare, assieme agli, le soluzioni più efficaci”. Così in un comunicato ladi. (Agenzia Dire)

