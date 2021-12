(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) -Lee ha firmato un contratto pluriennale con Netflix, che ha prodotto il suopiù recente 'Da 5 Bloods - Come fratelli'. In base al patto, Leenarrativi attraverso i suoi Forty Acres e un banner Muleworks. Lo riporta il sito specializzato The Hollywood Reporter. Lee ha rilasciato in merito una dichiarazione: "Non c'è modo migliore per me e la mia compagnia 40Acres e A Muleworks per iniziare il nuovo anno -dice il regista americano- che rinnovare la nostra partnership con Ted, Scott e Tendo-Da Fearless Leaders di Netflix. Insieme ci concentreremo suie diversi narratori, i giovani devono essere accontentati". Lee fa poi riferimento all'investimento e al sostegno finanziario ...

Advertising

TV7Benevento : **Cinema: Spike Lee dirigerà e produrrà nuovi film per Netflix**... - Whatsername_17_ : Spike mi fa mor1r3 seriamente ma che attore che cinema che poesia assoluta -

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema Spike

La Sicilia

Milla Jovovich: una carriera divisa tra moda,e musica La top model ucraina Milla Jovovich ...Lee e Ben Stiller. Poi, nel 2002, un altro incontro destinato a rivoluzionarle la vita: ...La carriera di Chiara Francini in tv e alL'approdo in tv è con Marco Giusti, che le offre ... Il mattino ha l'oro in bocca, di Francesco Patierno, Miracolo a Sant'Anna diLee. Nel 2009 ...Filmmaker Spike Lee has signed a multi-year film deal with streaming service Netflix. As per the pact, Lee will direct and produce narrative films via his Forty Acres and a Mule Filmworks banner, ...Spike Lee has teamed up with Netflix for a multi-year creative partnership after collaborating on projects such as 'Da 5 Bloods' ...