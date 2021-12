Cinema, le uscite del weekend: debuttano ‘House of Gucci’ e ‘Diabolik’ (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se lo scorso weekend ha segnato l’approdo nelle sale Cinematografiche del kolossal all stars Don’t Look Up, tra i titoli con più nomination ai 79° Golden Globes, questo fine settimana non sarà da meno. I Cinema nostrani sono pronti ad accogliere l’attesissimo – e discusso – House of Gucci, per la regia di Ridley Scott e l’italianissimo Diabolik (Manetti Bros.). In contemporanea, ha fatto il suo debutto nel Nostro Paese anche Spider-Man: No Way Home, il nuovo cinecomic targato Marvel con Tom Holland e Zendaya. Già nel suo giorno d’apertura, il nuovo capitolo incentrato sull’Uomo Ragno ha segnato diversi primati. Con circa 380mila biglietti strappati e 3 milioni d’euro guadagnati, è il miglior debutto di tutti gli Spider-Man, il miglior debutto per un solo movie (incentrato su un unico supereroe) e la miglior apertura di sempre in Italia ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se lo scorsoha segnato l’approdo nelle saletografiche del kolossal all stars Don’t Look Up, tra i titoli con più nomination ai 79° Golden Globes, questo fine settimana non sarà da meno. Inostrani sono pronti ad accogliere l’attesissimo – e discusso – House of Gucci, per la regia di Ridley Scott e l’italianissimo Diabolik (Manetti Bros.). In contemporanea, ha fatto il suo debutto nel Nostro Paese anche Spider-Man: No Way Home, il nuovo cinecomic targato Marvel con Tom Holland e Zendaya. Già nel suo giorno d’apertura, il nuovo capitolo incentrato sull’Uomo Ragno ha segnato diversi primati. Con circa 380mila biglietti strappati e 3 milioni d’euro guadagnati, è il miglior debutto di tutti gli Spider-Man, il miglior debutto per un solo movie (incentrato su un unico supereroe) e la miglior apertura di sempre in Italia ...

